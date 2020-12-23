Yozgatspor dinleniyor

Pazar günü konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile yenişemeyen kırmızı siyahlı ekip, bu haftayı dinlenerek geçirdikten sonra bir haftada üst üste üç müsabaka oynayacak. Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynanan müsabaka sonrasında izin kullanan kırmızı siyahlı ekip bugün kendi tesislerinde toplanarak 30 Aralık tarihinde Tekirdağspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. Bir haftada 3 müsabaka oynayacak olan kırımızı siyahlı ekip bu yoğun tempo öncesinde iyi çalışarak çıkacakları üç müsabakadan da puanlar alarak ligin ilk yarısını tamamlamayı amaçlıyor. 30 Aralık tarihinde Tekirdağspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip 3 Ocak 2021 tarihinde ertele müsabakasında Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısının son haftasında ise 6 Ocak 2021 tarihinde Karaman Belediyespor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip bu müsabaka sonrasında ligin ilk yarısını tamamlayacak.