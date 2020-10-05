YOZGATSPOR DEPLASMANDA KAYIP

Ozan Ergün'ün yönettiği maçta, Sefa Özcan ve İsmail Semih İleri yardımcı hakem, Kadir Akpınar da dördüncü hakem olarak görve yaptı. Yozgatspor sahaya, Göksel, Metin, Semih, Burak, Kasım, Ali Kaan, Selim, Beytullah, Çağrı, Mehmet Fırat, Ahmet onbiriyle başladı. Evsahibi Fethiyespor'da ise Serkan, Sabri, Anıl, Cemal, Berkay, Büyent, Harun, Serhat, Erkan, Mert, Anıl Arıcıoğlu görev aldı. FETHİYE Şehir Stadında gece oynanan karşılaşma da Yozgatspor'un gelişen atağında top rakipte kaldı. Fethiyespor yakaladığı kontratakta üst üste ceza sahası içerisinden vurulan şut kaleciden üç kez, bir kez de direktön döndü. Dönen topa son kez kafa ile dokunan Anıl, 6'ıncı dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının sonuna eklenen 4 dakikalık uzatmada Yozgatspor, 1-0'lık skorla soyunma odasına gidebilmenin hesabını yapıp, tüm hatlarıyla savunmaya geçti. Rakip, bu fırsatı değerlendirip, rakibinin üzerine giderek, attığı şutlarla kırmızı siyahlı ekibin ceza alanı içerisinde tehlikeli oldu. Maçın 45-3'üncü dakikasında sahneye bir kez daha ilk golün sahibi Anıl çıktı ve skoru 2-0'a taşıyarak, ilk yarının skorunu belirleyen golün de sahibi oldu. İkinci yarıda Fethiyespor'dan Berkay'ın yerine Murat Berkan, Serhat'ın yerine Yasin, Harun'un yerine Fatih, iki golü kaydeden Anıl'ın yerineİbrahim Ethem oyuna dahil oldu. Yozgatspor'da ise Beytullah'ın yerine Arif, Fırat'ın yerine Seyit Ali, Ali Kaan'ın yerine Alihan, Selim'in yerine Çetin oyuna girdi. Fethiyespor'dan Mert veSerkan, Yozgatspor'dan da Fırat sarı kart gördü. İkinci yarıda evsahibi ekip skoru korumaya çalışırken, Yozgatspor'da gol yollarında biraz daha etkili olmaya çalıştı ama son vuruş bir türlü gelmedi. Maç 2-0 evsahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanması beklenirken, gelişen Fethiyespor atağında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Anıl Arıcıoğlu golle sonuçlandırdı, skor 3-0 evsahibi ekibin lehine oldu. 6 dakikalık uzatmada evsahibi Fethiyespor bir gol daha bulup, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Yozgatspor ise mutlak galibiyet için çıktığı maçta yine istediğini alamadı. Kırmızı siyahlılar ligde oynadığı 3 karşılaşmadan sadece deplasmarda bir puan alabildi.