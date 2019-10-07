YOZGATSPOR DEPLASMANDA DA KAYIP!

Çubuk Stadında oynanan karşılaşma sonunda taraftarlar hem yönetimi hem de teknik heyeti protesto edip, istifaya davet etti. Takımın iyi futbol oynamadığını ileri süren taraftarlar, 90 dakika boyunca takımın ofsayta düşmediğini, korner atışı kullanmadığı gibi, ceza sahasına indirilen bir tek topun dahi bulunmadığını, rakip takım ceza sahasın cezasına indirilen tek topunda golle sonuçlandığını ileri sürdü. Buna rağmen 'takımın çok iyi top oynadığının' iddia edilmesinin herkesin kendisini kandırmaktan öteye gitmeyeceğinin altı çizildi.