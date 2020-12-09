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Yozgatspor Darıca’ya bileniyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor 20 Aralık tarihinde Bozok stadında Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Yozgatspor Darıca’ya bileniyor

Bugün Nazilli Belediyespor ile oynaması gereken ancak Nazilli Belediyespor oyuncularının birçoğunun Covit-19 nedeniyle karantinaya alınmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından müsabakanın ertelenmesine karşılık Yozgatspor izin kullanmadan çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, iyi bir çalışma döneminin ardından Darıca Gençlerbiriği takımını yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, çok iyi hazırlandıkları Nazilli Belediyespor müsabakasının ertelenmesine karşılık oyuncularını izine göndermediğini ve ara vermeden Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Ligde aldıkları galibiyet ile kötü gidişata dur dediklerini dile getiren Tinel, ‘’Takımımızın morali yerine geldi ve artık kötü günleri geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz ve bulunduğumuz noktadan hızla üst sıralara tırmanmayı amaçlıyoruz. Yozgatspor’u Allah’ın izniyle hak ettiği yerlere el birliği ile getireceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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