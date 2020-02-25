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Yozgatspor bugün toplanıyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bir günlük izinin ardından bugün kendi tesislerinde toplanarak Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak.

25 Şubat 2020 Salı 03:39
Yozgatspor bugün toplanıyor

Bayrampaşaspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör Cemal Çıldır tarafından bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip, yorucu bir haftanın ardından bir günlük izin ile dinlenme fırsatı buldu. Bir hafta da üç müsabaka oynayan ve 7 puan toplama başarısını gösteren kırmızı siyahlı ekip bir günlük izinin ardından bugün kendi tesislerinde toplanacak. Pazar günü deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynayacak olan kırmızı siyahlı ekip bu müsabakanın hazırlıklarını kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde başlayacak. 

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Yozgatspor Bugün Toplanıyor
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