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YOZGATSPOR BOLU’DA

TFF Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, 4 gün sürecek olan Bolu kampına bugün itibariyle başladı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:01
YOZGATSPOR BOLU’DA

Bugün başlayıp Salı günü sona erecek olan Bolu kampında kırmızı siyahlı ekip teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde taktik çalışması yapacak. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, 20 Eylül tarihinde deplasmanda oynayacakları Büyükçekmece Tepecikspor müsabakası öncesinde Bolu kampının kendilerine çok iyi geleceğini söyledi. Uzun süredir Yozgat’ta gerçekleştirdikleri kamp çalışmasının ardından oyuncularının hava değişikliğine ve farklı bir ortamda antrenman yapmalarına ihtiyacının olduğunu dile getiren Tinel, ‘’Yönetim ile yaptığımız görüşme sonrasında Bolu kampını ayarladık. Bugün başladığımız kamp çalışması Salı gününe kadar devam edecek. Salı günü tamamlanacak olan Bolu kampı sonrasında oyuncularımıza iki gün izin vereceğiz ve Cuma Günü yeniden lig hazırlıklarına başlayacağız. Bolu kampının oldukça verimli geçeceğine inanıyorum. Burada antrenman müsabakaları oynayacağız ve takımımızın son durumu görme fırsatı bulacağız’’ dedi.

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YOZGATSPOR BOLU’DA
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