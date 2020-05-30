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Yozgatspor beklemede

TFF Üçüncü Ligi üçüncü grupta mücadele eden Yozgatspor, Haziran ayı içerisinde toplanarak ertelenen lig hazırlıklarına başlamayı planlıyor.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 01:36
Yozgatspor beklemede

 Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, korona virüs tedbirleri kapsamında tüm liglerin ertelendiğini hatırlattı. Türkiye Futbol Federasyon’nun liglerin başlama tarihini 18 Temmuz olarak belirlediğini dile getiren Arslan, federasyonun belirlediği bu tarihi dikkate alarak takımı Haziran ayının 10’una kadar toplamayı planladıklarını söyledi. Sürekli teknik ekip ve oyuncular ile iletişim halinde olduklarını dile getiren Arslan, ‘’Uzun bir aradan sonra tekrar döndüğümüz Üçüncü Lige Korona Virüs nedeniyle ara verildi. Türkiye Futbol Federasyonu ara verilen ligler için başlama tarihini 18 Temmuz olarak belirledi. Liglerin başlama tarihinde bir aksilik olmaz farklı bir karar alınmaz ise takımımızı Haziran ayının ilk iki haftasında toplamak istiyoruz. Teknik ekibimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde böyle bir karar aldık. Teknik ekibimizi 18 Temmuz tarihine görü bir rapor hazırladı ve bize iletti. Yaptığımız görüşmeler neticesinde de çok fazla beklemeden aksi bir durumda olmaması durumunda takımı biran önce toplamayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

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YOZGATSPOR BEKLEMEDE
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