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Yozgatspor beğenildi!

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ilk hazırlık maçında İran’ın en üst ligi olan Persian Gulf Pro Lig’de mücadele eden Tractor Sazi ile 0-0 berabere kaldı.

Yozgatspor beğenildi!

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, ilk hazırlık maçında İran’ın en üst ligi olan Persian Gulf Pro Lig’de mücadele eden Tractor Sazi ile 0-0 berabere kaldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
84 Okunma
Yozgatspor beğenildi!

Bulunduğu lig ve takım tecrübesi olarak oldukça dinamik bir takım olan Tractor Sazi, Yozgatspor karşısında etkili bir atak gerçekleştiremedi.
POZİSYON VERMEDİ
Yozgatspor 1959 FK ilk hazırlık maçında Afyon’da Persian Gulf Pro Lig’de mücadele eden Tractor Sazi ile karşı karşıya geldi. Yozgatsporlu oyuncuların istekli tavırları olumlu sinyaller verdi. Güçlü ve tecrübeli rakibi karşında güzel ve hatasız futbol sergileyen kırmızı siyahlı temsilcimiz, rakibine önemli bir gol pozisyonu vermedi. Maç genelinde topa sahip olma oranı büyük bir farkla Yozgatspor’da olurken, Mehmet Ali Yücel, Ziya İstek, Omar Abdulrazaq ve Ahmet Ceran’ın performansları göz doldurdu. Yozgatspor’un karşılaşma boyunca iki topu direkten döndü.

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