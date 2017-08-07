Yozgatspor beğenildi!

Bulunduğu lig ve takım tecrübesi olarak oldukça dinamik bir takım olan Tractor Sazi, Yozgatspor karşısında etkili bir atak gerçekleştiremedi.

POZİSYON VERMEDİ

Yozgatspor 1959 FK ilk hazırlık maçında Afyon’da Persian Gulf Pro Lig’de mücadele eden Tractor Sazi ile karşı karşıya geldi. Yozgatsporlu oyuncuların istekli tavırları olumlu sinyaller verdi. Güçlü ve tecrübeli rakibi karşında güzel ve hatasız futbol sergileyen kırmızı siyahlı temsilcimiz, rakibine önemli bir gol pozisyonu vermedi. Maç genelinde topa sahip olma oranı büyük bir farkla Yozgatspor’da olurken, Mehmet Ali Yücel, Ziya İstek, Omar Abdulrazaq ve Ahmet Ceran’ın performansları göz doldurdu. Yozgatspor’un karşılaşma boyunca iki topu direkten döndü.