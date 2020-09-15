Yozgatspor ara vermeden

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, kamp döneminin ardından ara vermeden Büyük Çekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde Yozgat’taki kamp çalışmalarını Pazar günü tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, ara vermeden ligde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışmalara devam eden kırmızı siyahlı ekipte, Covit-19 testleri pozitif çıkarak karantinaya alınan dört oyuncu dışında eksik bulunmuyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, iyi bir hazırlık döneminin ardından dün itibariyle ligde Büyük Çekmece Tepecikspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Takımlarında Cotit-19 testleri pozitif çıkan 4 oyuncu dışında tam kadro olarak çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Tinel, ‘’Ligin ilk haftasında deplasmanda Büyük Çekmece Tepecikspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Takımımız içerisinde uyum ve arkadaşlık ortamı çok iyi bu güzel ortamı lige de yansıtırsak başarılı oluruz. Ligin ilk haftaları he zaman çok zor olmuştur. Ama biz güzel bir oyun ile bu zoru başarıp lige galibiyet ile başlayacağımıza inanıyorum’’ dedi.