YOZGATSPOR ‘ALTIN’ BULDU

Güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan kırmızı siyahlı ekip, oyuna hızlı başlamasına karşılık konuk ekip Altındağ Belediyespor, yakaladığı kontra atak ile kırmızı siyahlı ekip karşısında 1-0 öne geçti. Gol sonrasında toparlanan Yozgatspor ilk yarının son dakikalarında ve ikinci yarıda bulduğu goller ile güçlü rakibini 3-1 mağlup etti. 24’üncü dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Aytaç kendi aldığı topla ceza sahasına girdi çaprazdan kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı. 27’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Tuncay Kılıç’ın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleciden döndü, dönen topu Mehmet Ali kafayla tamamladı meşin yuvarlak kalecide kaldı. 28’nci dakikada Tuncay Kılıç’ın ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 35’inci dakikada gelişen Altındağ Belediyespor kontra atağında araya atılan topla buluşan Furkan Güneş’in sert şutu kaleci Göksal’dan döndü dönen topu Murat Torun tamamladı meşin yuvarlak ağlarla buluştu 1-0. 40’ıncı dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top defansa çarptı kalecide kaldı. 45’inci dakikada Alındağ Belediyespor ceza alanına gönderilen topla buluşan Osman Keçelioğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 müsabakanın ilk yarısı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip, müsabakaya hızlı başlayan taraf oldu. 51’inci dakikada ceza sahasına gönderilen topa kafayla dokunan Ramazan Eraslan’ın kafa şutu kalecide kaldı. 61’inci dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında ceza sahasına gönderilen top Beytullah’tan sekti Mehmet Ali önünde kalan tapa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-1. 65’inci dakikada Altındağ Belediyespor teknik direktörü Mete Kahraman hakeme itirazlarını arttırınca müsabaka hakemi kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi. 68’inci dakikada Yozgatspor kalesine gönderilen top Ramazan’ın kafasına çarptı biranda yön değiştiren top Yozgatspor kalesinde tehlike yarattı. 73’üncü dakikada rakibine sert giren Altındağ Belediyespor’dan Serkan Şirin ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 90’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Aytaç rakiplerini çalımlayarak sağ çizgiye kadar indi. Caza sahasına gönderdiği top Altındağ Belediyespor kalecisini geçen topa arka direkte dokunan Abdulsamet Kırım’ın şutu filelerle buluşturdu: 3-1. Müsabaka başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip rakibini 3-1 mağlup etti. Aldığı bu galibiyet ile puanını 26’ya yükseltirken, ateş hattından da hızlı bir şekilde uzaklaşıp 13’üncü sıraya yerleşti.