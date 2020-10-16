Yozgatspor Adıyaman’da

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel gözetiminde Kahtaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenman ile tamamlayan kırmızı siyahlı ekip dün gece Adıyaman’a hareket etti. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Kahtaspor ile oynayacakları müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Ligde oynadıkları müsabakalarda yaptıkları hataları tekrarlamayacaklarını ve güçlü rakipleri karşısında üç puan alacaklarına inandıklarını dile getiren Tinel, ‘’Türkiye Kupasında Çarşambaspor ile oynadığımız müsabakayı kazanmamız bize ilaç gibi geldi. Aldığımız kötü sonuçlardan sonra takımın moral bulması gerekiyordu ve Çarşambaspor karşısında aldığımız galibiyet bize büyük bir moral kaynağı oldu. Bu moral ile yarın deplasmanda Kahtaspor ile oynayacağımız müsabakaya çıkacak. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtabilirsek üç puan ile döneceğimize inancım tamdır’’ dedi.