Yozgatspor: 3 Hakemler: 3

Müsabakada Yozgatspor rakip filelere tam 7 gol gönderirken, müsabaka hakemi tarafından atılan 7 golün 4’ü ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Seyircisiz oynanan müsabakanın ilk dakikalarında iki takımda kontrollü oynamayı seçti.

13. dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Aksaray Belediyespor defansının arkasına atılan top kaleci Mehmet Akif’i geçti topla buluşan Yunus Emre gol açısını kaybedince boş pozisyondaki Volkan’a pasını aktarmak istedi.

Volkandan önce Aksaray defansı araya girdi. Volkan topu alan oyuncuya baskı yaparak tekrar meşin yuvarlağı kaptı sert şutunda top kaleci Mehmet Akif’ten döndü, dönen topu İlkay tamamladı Aksaray defansına çarptı ve defans oyuncuları topu uzaklaştırırken kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu.

28. dakikada Volkan’ın sağdan ortasına uçarak kafayla vuran İlkay’ın şutu yandan az farkla auta çıktı.



29. dakikada sol kanattan çıkan Yozgatspor’da topla buluşan Yunus Emre ceza sahası içerisinde boş bekleyen İlkay ve Volkan’a pas vermek yerine şut çekmeyi tercih edince takımını mutlak golden etti.

30. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Mustafa kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere bıraktı ancak, müsabaka hakemi ofsayt gerekçesiyle gölü iptal etti.

35. dakikada Mustafa’nın ön direğe kestiği topu Muharrem kafasıyla arkaya aşırdı. Kıvanç’a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

44. dakikada gelişen Aksaray Belediyespor kontra atağında Ümit’in sağdan kale önüne kestiği topa Uğur’dan önce kaleci Mustafa müdahale edince konuk ekip mutlak golden oldu.

Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu.

51. dakikada Yunus Emre’nin pasında topla buluşan Mustafa’nın şutu kaleciden döndü dönen topu Yunus Emre tamamladı ancak müsabaka hakemi ofsayt gerekçesi ile gölü vermedi.

61. dakikada gelişen Aksaray Belediyespor kontra atağında ceza sahasına yapılan ortayı Muhammed’in elle kestiği gerekçesi ile müsabaka hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Rıza skora eşitliği getirdi.

72. dakikada Yozgatspor defans oyuncusu Kıvanç’ın gere pasında kaleci Mustafa topu ayağından sektirince topla buluşan Muhammed meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 2-1

73. dakikada Mustafa Özkaya’nın sert şutu autla sonuçlandı.

82. dakikada Yozgatspor’un kazandığı korneri Mustafa Özkaya kullandı. Ön direkte topla buluşan İlkay’ın şutu filelerle buluştu: 2-2

90. dakikada Yozgatspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topla en son buluşan Ümit Kale meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90+3. dakikada Yozgatspor atağında topla buluşan İlhan Özbay yaklaşık 30 metreden kaleci Mehmet Akif’i avladı. 3-3.