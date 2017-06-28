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Yozgatspor 15 Temmuz’da

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz tarihinde başlayacak. 

Yozgatspor 15 Temmuz’da

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz tarihinde başlayacak. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Haziran 2017 Çarşamba 09:03
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Yozgatspor 15 Temmuz’da

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekip 15 Temmuz günü Yozgat’ta kendi tesislerinde toplanarak teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde yeni sezonun hazırlıklarına başlayacaklar.  
Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK, yeni sezon için kamp programı netleştirdi. Teknik Direktör Memduh Fidan,  kendisinin hazırladığı program çerçevesinde 15-30 Temmuz tarihleri arasında ilk etap kamp dönemini Yozgat’ta geçireceklerini söyledi.  Birinci etap kamp çalışmalarının ardından futbolculara iki gün izin vereceklerini dile getiren Fidan, 1-15 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de hazırlıklara devam edeceklerini ifade etti. Nevşehir kampının ardından takımın tekrar Yozgat’a döneceğini Ağustos sonunda oynanması beklenen Türkiye Kupası ilk tur eleme maçına kadar çalışmaların süreceğini anlatan Fidan, ‘’Yozgat ve Nevşehir kampları süresince 3-4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Türkiye Kupası maçlarına da birer hazırlık maçı olarak bakıyoruz’’ dedi.
Transfer çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizen Fidan, listelerinde bulunan oyuncuların yanı sıra Yozgat liginde oynayan oyuncular üzerinde de değerlendirmeler yaptıklarını vurguladı. Takıma direk katkı yapacak isimler üzerinde durduklarını da vurgulayan Fidan, birkaç isimle görüşme halinde olduklarını ve kamp kadrosuna katmak istediklerini sözlerine ekledi.
 

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