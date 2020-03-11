Yozgatlı kızlar yarı finale yükseldi

Kayseri Spor Lisesi ve Malatya Şehit İbrahim Tanrıverdi okullarının yer aldığı grupta mücadele eden Yozgat temsilcisi güçlü rakiplerini yenerek gruptan çıkmayı başardı. Diğer gruptan çıkan Çorum İnönü Anadolu Lisesi ile finalde karşı karşıya gelen Yozgat temsilcisi Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi bu müsabakayı da 28-20 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Çavuşoğlu ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde sahaya çıkan Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi kız hentbol takımı gösterdikleri performans ile göz doldururken, hedeflerini Türkiye şampiyonası finalleri olarak belirledi.