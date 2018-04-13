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Yozgat’a yeni saha

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına Yozgat’a bin seyirci kapasiteli Amatör Futbol Kulüplerinin kullanabileceği nizami bir sahanın yapılması için müracaatta bulunuldu.

Yozgat’a yeni saha

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına Yozgat’a bin seyirci kapasiteli Amatör Futbol Kulüplerinin kullanabileceği nizami bir sahanın yapılması için müracaatta bulunuldu.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Yozgat’a yeni saha

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat merkezde Amatör futbol müsabakalarının oynandığı sadece Bozok stadı yan sahasının bulunduğunu ve yapılan müsabakaların yüzde 99’unun bu sahada gerçekleştirildiğini söyledi.  Bu sahanın Yozgat’taki amatör sporların yükünü kaldırmadığını dile getiren Güneşer, ‘’Bu nedenle ilimize ikinci üçüncü sahaların yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Yozgat’ta giderek artan amatör futbol müsabakaları nedeniyle Bozok stadı dış sahamız yetersiz kalıyor. Zaten sahamızın halısının bu kadar çok yıpranma sebeplerinin başında da bu geliyor. Bununla birlikte müsabakalar haricinde gençler, çocuklar, kulüpler hep bu sahada antrenman yapıyorlar bundan dolayı da çok yoğun geçiyor. Bu nedenle ilimizde ikinci ve üçüncü sahaların yapılması için tekrardan bir proje çalışması yaptık ve bunun da yatırıma alınması için Tesisler Daire Başkanlığına teklifte bulunduk, ödenek istedik. İnşallah bir aksilik olmazda yatırıma alınırsa ilimize en az bin seyirci kapasiteli portatif tribünlü, en az bir tane de futbol müsabakalarını yapacağımız 4 soyunma odalı ışıklandırmalı futbol sahası talebinde bulunduk. Et Süt Kurumu ile Sevgi Evleri’nin bulunduğu bölgenin arka tarafından kalan bölgede il müdürlüğümüze ait 100 dönüm bir arsa var. Burayı saha yapılması için gösterdik. Eğer yatırım programına alınırsa yine şehrimizin daha uygun bir yerine buraya yetecek kadar arsa arayışımız devam ediyor. Eğer bulabilirsek bulduğumuz yere, bulamamız durumunda ise ilk belirlediğimiz yere sahayı yapacağız’’ dedi.

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