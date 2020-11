YOZGAT’A SAHiP ÇIKIN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, bütçe görüşmelerinde bu kez Yozgat’taki sportif faaliyetleri, tesislerin yetersizliği, kulüplerin yaşadığı mali sorunları dile getirip, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun amatör spora sahip çıkması için destek istedi. Yozgat'ta Yozgatspor 1959 Futbol Kulübünün 3. Lig’de mücadele ettiğini hatırlatan Keven, geçmişinde Süper Lig’de oynamış olmanın gururu olan Yozgatspor için stadyum şu an yenilenmekte olduğunu, ihalesinin yapılıp, mevcut yerinde eski tribünün yıkılıp yeniden yapılması şeklinde olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Yozgat kamuoyuna daha önce sizin söz verdiğiniz gibi; 20 bin kişilik stadyum talebini lütfen yeniden hatırlayın. Sayın Bakanım şu an Yozgat’ta yenilenen stadyumla ilgili tepkiler var. Sizden bu konuyu incelemenizi rica ediyorum" dedi.

TAKIMLAR DESTEK BEKLİYOR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Yozgat gençleri, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'ünlü yiğitleri harp meydanında kahramanca dövüşen' bir kuşaktan gelmektedir. Yozgat’ta profesyonel liglerde mücadele eden Yozgatlı gençlerimizin size selamları var, sizden daha fazla destek bekliyorlar. Ben eski bir sporcuyum; hakemlik yaptım, antrenörlük yaptım ve eski bir beden eğitimi öğretmeniyim, o yüzden bu konuyla daha yakından ilgilenmekteyim. Yozgat Bozokspor hentbol erkek takımımız 1. Lig’den Süper Lig’e çıktı. Böylesine başarılı bir takımımız var ancak Yozgat’ta nizami bir spor salonu eksikliği mevcut. Bu salgın koşullarında çeşitli önlemleri alamayacaklarını düşünerek şu an ligde oynamıyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü hentbol kadın takımı ise profesyonel 1. Lig'de mücadele ediyor. Yozgat’ta 2 kapalı salonumuzun standartlarının artırılmasını bekliyorlar" diye konuştu.

SÜPER LİGDEKİ TAKIM

Keven, Sorgun Belediyespor erkek voleybol takımının Efeler Ligi’nde mücadele ettiğini, Sorgun Engelliler Umutspor basketbol takımının Tekerlekli Sandalye Basketbol 3.Ligi’nde yer aldığına vurgu yapıp, Anadolu’nun bir ilçesinde maddi imkânsızlıklara rağmen böylesine başarılı bu takımlara daha fazla destek verilmesini talep etti. BAL Ligi'ne de değinen Milletvikili Keven, müsabakaların başlama tarihini sordu, Çayıralan’a Spor Toto halı sahasının yapımını gündeme getirdi. Keven, ‘’Sayın Bakanım, biliyorsunuz, bu sene Covid-19 salgını koşullarında profesyonel ligler bazı önlemler alınarak müsabakalara başladı. Bölgesel amatör futbol kulüplerinin oynadığı BAL Ligi ise müsabakalara başlayamadı. Bununla ilgili çalışmanız var mıdır? BAL Ligi'nde oynayan Sorgun Belediyespor ve bu sene oynayacak olan Çayıralan Esnafspor sizden destek bekliyor. Özellikle Çayıralan Esnafspor’umuzun bu sene BAL Ligi'ne çıktığı göz önüne bulundurularak Çayıralan Belediyemizin yer tahsisi de yapacağını söylediği Spor Toto halı sahalarla ilgili bir söz vermenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SEMT SAHALARI

Milletvekili Keven, Yozgat’ta 25 amatör futbol kulübünün bulunduğunu, bunların müsabakalarının çoğunu elverişsiz ve yetersiz sahalarda oynadıklarını kaydetti. Keven, ‘’Yozgat amatör kulüpleri yeni semt sahaları yapılmasını bekliyor. Amatör kulüplerimizin antrenman yapmasını sağlayabilirsiniz. İlçelerimizde bulunan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde güreş, atletizm gibi alanlarda yetişen sporcularımızın malzeme ihtiyaçları var. Özellikle güreşte şu an Yozgat bir atılım içinde. Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’in Yozgatlı hemşehrimiz olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. Bu çocuklarımıza lütfen sahip çıkın" şeklinde kunuştu.

KAMP EĞİTİM MERKEZİ

Milletvekili Keven, ‘’Sayın Bakanım, Yozgat Çamlığı sporcu kampı için gerekli ekolojik ve fiziksel imkânlara sahip bir yerdir. Bununla ilgili vermiş olduğum soru önergeme 24 Mart 2020’de vermiş olduğunuz cevapta 2020 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldığını ifade ettiniz. Kamp Eğitim Merkezi için yapılan çalışmalar şu an ne aşamadadır? Bütçenizin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” diyerek, konuşmasını noktaladı.