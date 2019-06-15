Yozgat’a geldiler

Türk Chopper Kurucusu Alirıza Uygur, 1 Haziran tarihi itibari ile Samsun’dan Büyük sürüşe başladıklarını söyledi. Gürcistan üzerinden, Tiflis’ten Azerbaycan Bakü’ye gidildiğini dile getiren Uygur, ‘’Tek devlet iki millet adı altında yaptığımız büyük sürüştü bu. Büyük sürüşü tamamlarken, Yozgat’ta rotamız üzerinde olduğu için uğradık. İl Temsilciliğimizin sayesinde Yozgat’ı görme fırsatı bulduk. Tiflis üzerinden Azerbaycan’a gittikten sonra tekrar dönüldü Gürcistan üzerinden Ardahan, oradan Erzurum üzerinden Yozgat’a geldik. Buradan da Ankara’ya gideceğiz, Anıtkabir’i ziyaret edip sürüşümüzü sonlandıracağız’’ dedi. Büyük Sürüşe 150 kişi içerisinde seçtikleri 35 arkadaşları ile başladıklarını hatırlatan Uygur, ‘’Türk Chopper sevdirmek, motorculuğu sevdirmek, kara yollarında motorcuların olduğunu saygı duyulması gerektiğini hissettirebilme adına yollarda sürüş yapıyoruz. Aynı zamanda kulüp üyeleri ile halkın içerisine katılıp Türk Chopper’ı tanıtmaya çalışıyoruz. Ben ilk defa Yozgat’a geldim. Çok şirin çok güzel bir yer. Türk Chopper şuanda 40’ın üzerinde yapılanmasını tamamladı. Türk Chopper bir ilde yapılanmasını tamamlaması için en az 7 kişinin olması gerekiyor. Kilis, Elazığ, Rize’den Edirne’ye kadar birçok ilimizde kuruluşumuzu tamamladık. Dünyanın ilk 7, Avrupa’nın ise birinci MK dediğimiz milli yelekli kulübüdür’’ diye konuştu.

