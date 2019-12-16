YOZGAT TEK PUANLA KAPATTI

Ligin son sırasında yer alan Batman Petrolspor deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile çıkan kırmızı siyahlı ekip, rakibi karşısında istediği golleri bulayınca sahadan 0-0’lık skor ile ayrıldı. Yozgatspor aldığı bu beraberlik ile puanını 19’a yükseltirken, düşme hattında bulunan Modefen ile de arasında 2 puan fark kaldı. Yozgatspor ligin ilk yarısını 15’inci sırada tamamladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımda kontra ataklarla gol aramaya çalıştı. Yozgatspor rakibi karşısında bulduğu nadir pozisyonları değerlendiremedi. Rakibi Batman Petrolspor ise Yozgatspor karşısında kontrollü bir oyun sergiledi. İki takımda girdikleri pozisyonlardan faydalanamayınca 90 dakika 0-0 tamamlandı.