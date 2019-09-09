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Yozgat Ligi'nde heyecan 5 Ekim'de başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi grup ve fikstür çekimi yapılan toplantı ile belirlendi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın davetlisi olarak Yerköy’de toplanan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımların antrenör ve yöneticileri kura çekiminde bir araya geldi.

Yozgat Ligi'nde heyecan 5 Ekim'de başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi grup ve fikstür çekimi yapılan toplantı ile belirlendi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın davetlisi olarak Yerköy’de toplanan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan takımların antrenör ve yöneticileri kura çekiminde bir araya geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 06:57
Yozgat Ligi'nde heyecan 5 Ekim'de başlıyor

 Grup ve fikstür çekimi öncesinde bir konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz bütün takımlara başarı dileğinde bulunurken centilmence bir sezon geçmesini istedi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş ise, güzel bir aile ortamlarının olduğunu söyledi. Her sene ne kadar çekişseler de, didişseler de yine her zaman bir araya geldiklerini belirten Bektaş, ‘’Eksiğimiz ile artımız ile buradayız. Bu işin en güzel olan tarafı da bu. Bizim sloganımız önce kardeşiz, sonra rakibiz. Bizim rakipliğimiz sadece 90 dakikadan ibaret. Eğer bir ilçemize gidip, çayını içe biliyorsak bundan güzel bir duygu yok. Bunun en iyi örneğini ise bizi burada konuk eden Yerköy Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz gösterdi. Bunun kalıcı olmasını istiyorum ve kalıcı olacağına da inanıyorum’’ dedi. 
Konuşmaların ardından yapılan grup ve fikstür çekimi ise şu şekilde oldu. A grubunda Çekerek Belediyespor, Çayıralan Esnafspor, Akdağmadenispor, Yozgat Çamlıkspor, Yozgat İl Özel İdarespor, Yerköy Köselispor, Paşaköy Gençlikspor ve Çiğdemlispor yer aldı. B grubunda da Sarıkaya Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor, Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkayaspor, Sarayspor, Yerköyspor, Şefaatlispor, Sorgun Gençlikspor takımları mücadele edecek. 5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak olan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ilk haftasında ise A grubunda Yerköy Köselispor ile Çiğdemlispor, Çayıralan Esnafspor ile Yozgat Çamlıkspor, Akdağmadenispor ile İl Özel İdarespor, Paşaköy Gençlikspor ile Çekerek Belediyespor karşı karşıya gelecek. B grubunda ise Sorgun Gençlikspor ile Şefaatlispor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği ile Tuzkayaspor, Sarıkaya Belediyespor ile Yerköyspor, Sarayspor ile de Boğazlıyan Şekerspor karşı karşıya gelecek. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk devresi 16-17 Kasım tarihlerinde tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı ise 23-24 Kasım tarihlerinde başlayıp 4-5 Ocak 2020 tarihide tamamlanacak. 

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Yozgat Liginde Heyecan 5 Ekimde Başlıyor
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