Yozgat kötü başladı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Yozgat temsilcisi rakibi karşısında iyi bir performans sergilemesine karşılık mağlup olmaktan kurtulamadı. Birinci seti 17-25 kaybeden Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci eti ise çok iyi oynamalarına karşılık 20-25 geride tamamladı. Üçüncü sette ise oyuna ağırlığı koyan Mersin takımı seti 12-25 müsabakayı ise 3-0 kazandı.

DOSTLUK MESAJLARI

Yozgat temsilcisi müsabaka sonrasında Mersin temsilcisi oyuncularını tebrik ederken, birlikte de hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dostluk mesajlarının verildiği müsabaka sonunda iki takım oyuncuları da birbirleri ile sarılarak başarı dileklerinde bulundular.

VALİ YURTNAÇ’TA İZLEDİ

Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Mersin İşitme Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan Sağırlar Erkekler Voleybol Birinci Lig müsabakasını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ta izledi. Müsabaka sonrasında haya giren Vali Yurtnaç, her iki takım oyuncularını tebrik ettikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Centilmence bir müsabaka olduğunu dile getiren Vali Yurtnaç, bu spora işitme engellilerinin mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Kendilerinin idare olarak onları her zaman destekleyeceklerinin altını çizen Yurtnaç, bütün insanların bu spora ilgili olmaları ve desteklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.