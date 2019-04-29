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Yozgat çıkarma yapacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyon olarak Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynamaya hak kazanan Yozgatspor’da taraftarların Karadeniz Lobisi isyanı sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Yozgat çıkarma yapacak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyon olarak Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynamaya hak kazanan Yozgatspor’da taraftarların Karadeniz Lobisi isyanı sosyal medya üzerinden devam ediyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Yozgat çıkarma yapacak

Yozgatspor’un Play-Off müsabakasında Gümüşhane temsilcisi Kelkit Belediyespor ile eşleşmesinin ardından Federasyon tarafından müsabakanın oynanacağı stadın Ordu 19 Eylül stadı olarak belirlenmesi Yozgatspor camiasında tepki ile karşılandı. Müsabakanın Karadeniz bölgesinde ve Gümüşhane’ye daha yakın bir ilde oynanması Yozgatspor taraftarlarının haklı tepkisini topladı. Sosyal medya üzerinden organize olan Yozgatspor taraftarları ‘Karadeniz Lobisini Kıracağız’ sloganı ile tüm Yozgatlıları Ordu’ya davet ediyor. Ankara Tayfa, Grup Meydan, Lise Tayfa ve Cadde grupları yaklaşık 20 otobüs ile Ordu’ya çıkartma yaparken, ilçe belediyelerinden bazıları da Ordu’ya ücretsiz otobüs kaldırarak ilçedeki Yozgatlılarında takımlarına destek vermelerine katkıda bulunuyor. Kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar Ordu ve yakın illerde bulunan Yozgatlılar ile O bölgede okuyan Yozgatlı öğrencileri de maça devam ederek ‘Karadeniz Lobisini Yıkalım’ çağrısında bulunuyorlar.

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