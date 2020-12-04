YOZGAT ASP’den ziyaret

Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile görüşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı İleri Gazetesine kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam, Yozgat basınının yanlarında olduğunu hissetmenin kendileri için çok mutlu edici bir şey olduğunu söyledi. Bu sene Yozgat basınının desteğini yanlarında hissettiklerini ve bundan dolayı teşekkürü bir borç bildiklerini dile getiren Saydam, takımın bu güne kadarki başarılarından ve hedeflerinden bahsetti. İleri Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ise Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının kendilerini ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını ve üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ellerinden geldiği kadar takıma destek vermeye çalıştıklarını, sürekli gündemde tutmak için her gün haberlerini yaptıklarını dile getiren Kayhan, öz verili bir şekilde şampiyonluklar yaşamış, bir çok başarının altına imza atmış ve tamamı Yozgatlı genç oyunculardan kurulu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını tebrik ettiğini desteklerinin de süreceğini sözlerine ekledi.