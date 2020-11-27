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Yozgat ASP Artvin’i bekliyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın konuk edeceği Artvin 7 Martspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

27 Kasım 2020 Cuma 00:23
Yozgat ASP Artvin’i bekliyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldıkları Artvin 7 Martspor ile yarın Yozgat’ta karşı karşıya geleceklerini söyledi. Bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Ordu Gençlerbirliği karşısında aldığımız farklı galibiyet ile takımımız büyük bir moral buldu. Bu moral ile de Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve moralli bir şekilde rakibimizin karşısına çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenerek ligde üst üste galip gelip bir seri başlatmak istiyoruz. Bugün son hazırlıklarımızı tamamlayarak Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakanın saatini beklemek için kampa gireceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve yarın sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak iki puan alacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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Yozgat ASP Artvin’i Bekliyor
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