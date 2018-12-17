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YOZGAT ALTIN BULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Altınordu Belediyespor'u da 2-0 yenerek, nağmağlup unvanını koruyup, lider olarak sezonun ilk devresini kapattı. Kırmızı siyahlı ekip, zaman zaman rakibinin etkili ataklarıyla karşılaştı. Net pozisyonlardan yararlanamayan konuk takım, evine puansız dönerken Yozgatspor altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

YOZGAT ALTIN BULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Altınordu Belediyespor'u da 2-0 yenerek, nağmağlup unvanını koruyup, lider olarak sezonun ilk devresini kapattı. Kırmızı siyahlı ekip, zaman zaman rakibinin etkili ataklarıyla karşılaştı. Net pozisyonlardan yararlanamayan konuk takım, evine puansız dönerken Yozgatspor altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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YOZGAT ALTIN BULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ligin ilk yarısının son haftasında konuk ettiği Altınordu Belediyespor müsabakasından da sahadan galibiyet ile ayrılarak ilk yeri perdesini namağlup lider olarak tamamladı. Bozok stadında oynanan müsabakaya taraftarın da desteğini arkasına alan Yozgatspor hazlı başladı. 4. dakikada Yozgatspor’un kazandığı taç atışını Erol Koç hızlı kullandı. Altınordu savunmasının durakladığı anda Murat Kürüm topla buluştu. Ceza alanı içerisine girer girmez kestiği topa Hüseyin Çelik plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0. 8. dakikada Altınordu Belediyespor’un kazandığı korner atışını Onur Sarıçam kullandı. Cemal Kavalcı’nın kafa vuruşu auta çıktı. 10. dakikada Ani gelişen Altınordu Belediyespor atağında Onur Sarıçam topla buluştu. Cezaalanı içerisine girerken vurduğu top kaleci Cengiz Karaaslan’da kaldı. 25. dakikada Altınordu Belediyespor atağında Onur Sarıçam sol kanattan cezaalanı içerisine girdi. Sert şutunu Cengiz Karaaslan’ın çıkardı. 34. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Murat Kürüm’ün ortasına Hüseyin Çelik dokunamadı. 36. dakikada Oktay Taze’nin ara pasında Onur Sarıçam topla buluştu. Erol Koç zamanında müdahale ederek mutlak golü önledi. 56. dakikada Yozgtaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Şükrü Önder’in sert şutu üstten auta çıktı. 57. dakikada Yozgatspor’dan Erol Koç yaklaşık 25 metreden kaleyi yokladı. Top üstten auta çıktı. 64. dakikada Altınordu Belediyespor savunmasının uzaklaştıramadığı top Mehmet Şükrü Önder’de kaldı. Mehmet Şükrü son çizgiye kadar indi. İçeriye yaptığı ortayı Hüseyin Çelik vole ile tamamlamak istedi. Kaleci Ali Köksal, kale çizgisi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı. 69. dakikada Yozgatspor atağında Onur Kaya’nın cezaalanı dışından kaleye gönderdiği top auta çıktı. 71. dakikada Hızlı gelişen Altınordu Belediyespor atağında Oktay Taze ceza alanı içerisine girdi. Penaltı noktasına gönderdiği topu Caner Çolak kafa ile tamamlamak istedi. Top az farkla auta çıktı. 87. dakikada Altınordu Belediye savunmasının arkasına sarkan Esosa ceza alanı içerisine girdi. Boş bekleyen Onur Kaya’yı gördü. Onur Kaya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 34’e yükseltirken, ligin ilk yarısını da en ayık takipçisi ile arasında 5 puan farkla lider kapatmış oldu. 

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