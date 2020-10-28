YORUCU BiR HAFTA OLACAK

3 günde iki müsabakaya oynayacak olan kırmızı siyahlı ekip yorucu haftada önce Mardin Fostafspor’u ardından da Pazar günü deplasmanda İskenderunspor’u yenerek ligdeki kötü günler geride bırakıp seri yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, bu haftanın kendileri için çok yorucu geçeceğinin altını çizdi. 3 günde iki müsabaka oynayacaklarını hatırlatan Tinel, Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını Pazar günü ise deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geleceklerine vurgu yaptı. Bu iki müsabakaya da hazırlandıklarını belirten Tinel, ‘’Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile müsabaka oynadıktan sonra Cuma günü İskenderun’a gideceğiz. Üst üste iki müsabaka oynayacağımız için bu hafta yorucu geçecek. Umarım sakat oyuncularımız bu iki müsabakaya yetişirler ve bu iki müsabakadan da üç puan ile ayrılan taraf biz oluruz’’ diye konuştu.