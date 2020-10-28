Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1153
ALTIN
502.650
DOLAR
8.1553
STERLİN
10.6886
EURO
9.6454

YORUCU BiR HAFTA OLACAK

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Mardin Fosfatspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:16
YORUCU BiR HAFTA OLACAK

3 günde iki müsabakaya oynayacak olan kırmızı siyahlı ekip yorucu haftada önce Mardin Fostafspor’u ardından da Pazar günü deplasmanda İskenderunspor’u yenerek ligdeki kötü günler geride bırakıp seri yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, bu haftanın kendileri için çok yorucu geçeceğinin altını çizdi. 3 günde iki müsabaka oynayacaklarını hatırlatan Tinel, Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını Pazar günü ise deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geleceklerine vurgu yaptı. Bu iki müsabakaya da hazırlandıklarını belirten Tinel, ‘’Perşembe günü Mardin Fosfatspor ile müsabaka oynadıktan sonra Cuma günü İskenderun’a gideceğiz. Üst üste iki müsabaka oynayacağımız için bu hafta yorucu geçecek. Umarım sakat oyuncularımız bu iki müsabakaya yetişirler ve bu iki müsabakadan da üç puan ile ayrılan taraf biz oluruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YORUCU BiR HAFTA OLACAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun’da Covi-19 şoku
Sorgun’da Covi-19 şoku
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kırşehir maçı 5 Kasım’da
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Kulüpler TFF Başkanı ile buluştu
Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda
Merkezim Milli Eğitim Vakfı’nda
HER iLÇEYE SPOR SALONU
HER iLÇEYE SPOR SALONU
Kızlara moral oldular
Kızlara moral oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim