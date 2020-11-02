YORGUN ARGIN BU KADAR

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı İskenderuspor karşısında farklı mağlup oldu 4-1. Perşembe günü konuk ettiği Mardin Fosfatspor’u mağlup ederek moral bulan ve seri yakalamak için İskenderunspor deplasmanına çıkan kırmızı siyahlı ekip vasatı aşamazken, güçlü rakibi karşısında özellikle ikinci yarıda sahada hiçbir varlık gösteremedi. Sedat Ürkmez yönettiği müsabakada Efe Kurtuluş, Enes Berk Güçlü ise yardımcılıklarını yapıyor. Ev sahibi İskenderunspor Dede Çelik, Buğrahan Tuncay, Uğur Uğur, Buğra Temel, Mutlu İlengöz, Emre Hasan Balcı, Oğuzhan Erdoğan, Yüksel Kayaalp, Onur Parlar, Murat Şimşek, Burak Temir ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Semih Oğuz, Burak Altunay, Ali Kaan Şahanbaz, Selim Öztürk, Ahmet Güney, Metin İlhan, Ziya İstek, Kasım Ulus, Fırat Demir ve Fatih Emircan ilk 11’i ile oyuna başladı. Müsabaka hızlı başlayan ev sahibi İskenderunspor 1’inci dakikada geliştirdiği atakta Buğrahan Tuncay ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Yozgatspor ise 16’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Fırat’ın pasında Ali Kaan topla buluştu, bu oyuncunun ceza sahasına yerden gönderdiği topu kapar Fatih Emircan sağ çaprazdan topu filelere göndererek skora tekrar dengeyi getirdi 1-1. 25’inci dakikada Ali Kaan’ın İskenderunspor defansının arkasına attığı topla Buluşan Ahmet kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çektin top kaleciden döndü dönen topu kayarak tamamlayan Ahmet topu ıskalayınca takımını da mutlak golden etti. Müsabakanın ilk yarısı karşılık atılan goller ile geçti. İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf es sahibi İskenderunspor oldu. İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte gol için Yozgatspor kalesine yüklenen İskenderunspor 52’inci dakikada Buğrahan Tuncay’ın attığı golle bir kez daha Yozgatspor karşısında 2-1 önce geçti. Maçın yıldızı Buğrahan Tuncay ise kendisinin ve takımının ikinci golünü Yozgatspor ağlarına bıraktı. Golden sonra Yozgatspor’a İskenderunspor kalesine yüklenirken, ev sahibi ekip ise kontra ataklar ile Yozgatspor kalesinde gol aradı. Ev sahibi İskenderunspor 63’üncü dakikada Buğra Temel’in attığı gol ile skora 3-1’ getirdi. 78’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Fatih’in ceza sahasına gönderdiği topa Yozgatsporlu oyunculardan önce İskenderunspor defansı topa dokununca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 82’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Berkay Karpuz’un ceza sahası dışından İskenderunspor kalesine gönderdiği top direkten döndü, dönen topu defans uzaklaştırdı. 9’ıncı dakikada sol kanattan Fatih’in İskenderunspor ceza sahasına gönderdiği topa Yozgatspor oyuncuları dokunamadı, İskenderunspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Müsabakanın uzatma dakikalarında İskenderunspor kontra atağında araya atılan topla buluşan Yeldar Yamaç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol çaprazdan kaleye gönderdiği top filelerle göndererek skoru belirledi: 4-1. Ev sahibi takımda Uğur Uğur, Murat Şimşek, Oğuzhan Erdoğan, sarı kart görürken, Konuk ekip Yozgatspor’da ise Ali Kaan Şahbaz, Metin İlhan sarı kart gördü. İskenderunspor’da 66’ıncı dakikada Uğur Uğur’un yerine Yeldar Yamaç, 76’ıncı dakikada Burak Temir’in yerine Mert Özdestici, Buğra Temel’in yerine Berk Nebioğlu, Buğrahan Tuncay’ın yerine Sefa Aktepe, 95+2’inci dakikada Murat Şimşek’in yerine Fadıl Kocaoğlu oyuna girdi. Yozgatspor’da 46’ıncı dakikada Ahmet Güney’in yerine Arif Bostancı, 68’inci dakikada Fırat Demir’in yerine Berkay Karpuz, Selim Öztürk’ün yerine Seyit Ali Altın, Ali Kaan’ın yerine Tayfun Yılmaz oyuna girdi.