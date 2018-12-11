Yönetimden yakın takip

Yozgatspor’un 4-0 üstünlüğü ile tamamlanan müsabakayı izleyen Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, fırsat buldukça takımının her deplasmanına gitmeye gayret gösterdiğini söyledi. Bu sene şampiyon olmak istediklerini ve bu yolda iyi bir ivme yakaladıklarını dile getiren Arslan, takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını ve bunu taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle hep birlikte başaracaklarını ifade etti.