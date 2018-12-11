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Yönetimden yakın takip

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Sungurlu Belediyespor ile oynadığı müsabakayı kulüp başkanı Kazım Arslan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların arasında izledi.

Yönetimden yakın takip

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Sungurlu Belediyespor ile oynadığı müsabakayı kulüp başkanı Kazım Arslan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte taraftarların arasında izledi.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Yönetimden yakın takip

Yozgatspor’un 4-0 üstünlüğü ile tamamlanan müsabakayı izleyen Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, fırsat buldukça takımının her deplasmanına gitmeye gayret gösterdiğini söyledi. Bu sene şampiyon olmak istediklerini ve bu yolda iyi bir ivme yakaladıklarını dile getiren Arslan, takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını ve bunu taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusu ve teknik ekibiyle hep birlikte başaracaklarını ifade etti.

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