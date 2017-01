Yönetim taraftar buluşması!

Hayri İnal konağında bir araya gelen kırmızı siyahlı yöneticiler ve taraftarlar Yozgatspor’un başarıya ulaşması için bu güne kadar ellerinden geleni yaptıklarını bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini belirttiler.





Yozgatspor’un tarihinde çok büyük başarıların olduğunu Yozgatspor ile karşılaşan her takımın sahaya her zaman çekinerek çıktığını belirten Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgatspor 1959 FK Başkanı Dr. Kazım Arslan, yönetim olarak hiçbir zaman başarısız olacak bir takım kurmak istemediklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl şampiyonluğun kıl payını kaçırıldığını hatırlatan Arslan, 2016-2017 sezonunda ise yine kaliteli oyunculardan oluşturulan kadroya rağmen yaşanan olayları ise futbolun azizliği olarak değerlendirdi. Arslan, “Yozgatspor tarihinde her zaman hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmış bir takım. Biz yönetim olarak yeni bir yapılanma ile Yozgatspor’u tekrar eski günlerine kavuşturmak için bir kurumsallaştırma mücadelesi içine girdik. Geçtiğimiz yıl bir üst lige çıkmayı kıl payı kaçırdık. Bu yıl için ise yine hedefleri olan ve kaliteli bir takım kurmamıza rağmen futbolun azizliğine uğradık. Ama bu durum asla bizi hedefimizden geri çeviremez. Yozgatspor bundan sonraki her karşılaşmasına sahaya galibiyet için çıkacak ve ligi en iyi yerde tamamlayacak.” dedi.





2016-20107 sezonunu en iyi yerde tamamlamak için bundan sonra yapacakları bütün karşılaşmaları kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Arslan, gelecek sezon için yönetim, basın, taraftar ve Yozgat bürokrasinin dinamiklerinin bir araya gelerek iyi bir takım kurmak istediklerini ve özlenen başarıya ulaşmak için gerekenin yapılacağını söyledi. Yozgatspor’a bir evlat gözüyle baktıklarını dile getiren Arslan, “Yozgatspor bizim çocuğumuz gibi. Nasıl ki evladınızı büyütür geleceğini hazırlar ve bir gün evlendirir yuvadan uçurursunuz. İşte Yozgatspor benim için böyle bir tutku. Ama kimse evladının kötü bir evlilik yaşamasını istemez. Eğer gerçekten Yozgatspor’u benimseyecek ve başarısı için çalışacak birileri çıkarsa bizde bu durumdan emin olursak yönetimi bu kişilere seve seve teslim ederiz. Ama bu güne kadar böyle bir girişim olmadı.” şeklinde konuştu.





Yozgatspor 1959 FK yönetimi olarak yasal yükümlülük gereğince kongre yapmak zorunda oldukları için bir kongre düzenlendiğini ve yönetime kırmızı siyahlı takım için yarar sağlayacak yeni yol arkadaşlarının ilave edildiğini söyleyen Arslan, “İlk kongremizi Cumhuriyet Meydanı’nda yapmıştık. Yasal yükümlülük gereğinde kongre yapmamamız gerekiyordu. Daha önce belirttiğim gibi bize yönetimde bulunmak adına bir talep gelmediği için kongreyi yönetim olarak kendi içimizde yaptık. Ama bu oluşumun içinde bulunmak isteyen veya kongreye karşı çıkan birileri olursa yine Cumhuriyet Meydanı’na iner kongre yaparız.” ifadelerine yer verdi.