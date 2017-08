Yoğun güvenlik önlemleri alınacak!

Toplantıda sporda şiddetin önlenmesine vurgu yapılırken, sorunlu taraftar guruplarının stada alınmaması, kanunca yasaklı olan meşale gibi yanıcı maddelerinin, kesici aletlerin stada sokulmaması yönünde ve alkollü, madde bağımlısı kişilerin stada alınmaması yönünde tedbirler alınması gündeme geldi. Bazı valilerin de söz aldığı toplantıda bu sene hiçbir şekilde nahoş olaylara müsamaha gösterilmeyeceği bu tip olayların daha stat dışında başlamadan önüne geçilmesi yönünde çok ciddi tedbirler alınacak.

81 ilden gerçekleştirilen canlı bağlantı sonrasında Yozgat’ta da Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Sporda şiddetin önlenmesi adına ve geçen sene Altındağ maçında yaşanan olaylar gibi sıkıntıların yaşanmaması adına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç gerekli bütün önlemlerin alınacağını, stat içerisinde de tribünlerde de gerekli tadilat çalışmalarının yapılarak ciddi tedbirlerin uygulanacağını söyledi. Bakanlıklar tarafından alınan bu önlemlerin Yozgat’ta da yüzde 100 uygulanabilir seviyeye getireceklerini, Yozgat’ta hiçbir olay yaşanmamasını istediklerini bunun içinde gerek emniyet güçlerinin, gerek valilik olarak kendilerinin ve gerekse kulüp yöneticilerinin üzerine düşen her şeyi yapması gerektiğini belirten Yurtnaç, ‘’Artık Yozgat’ta alacağımız tedbirler ile birlikte kesinlikle hiçbir müsabakada olay çıkmasına izin vermeyeceğiz’’ dedi.

SPORDA ŞİDDETE VURGU YAPTILAR

81 ilde valilerin başkanlığında yapılan spor güvenlik kurul toplantısına canlı bağlantı ile katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor sahalarında yaşanan sorunu sadece Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile çözemeyeceklerini belirterek “Bu toplumsal bir sorun, toplumsal olarak hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sporu ana mercekten çıkarmadan hep birlikte meseleye yaklaşmanın çok daha doğru olabileceğini söyledi. Soylu “Gerek spor kulüpleri açısından gerek sporcularımız açısından gerek spor yöneticileri açısından gerekse de seyircilerimizi açısından önemli bir döneme doğru gidiyoruz. Spor müsabakalarının her birinin kendine ait önemli bir özelliği var ve bu özellikle bazen spor müsabakalarının çok dengede daha doğrusu herhangi bir heyecan ve olaya sevk edilmeden devamı ve sonuçlanmasını gerektiriyor. Ama bazı müsabakalar var ki bu müsabakaların içerisinde cereyan eden olaylar veya müsabakaların ortaya koyduğu ve taraftarlar üzerinde özellikle de sporcular üzerinde oluşturduğu enerjiler ve yine müsabakalar öncesi müsabakalar sonrası oluşan kamuoylarında bizimde daha sonra değerlendirmesinde bulunduğumuz bazen müteessir olduğumuz olaylar üzüntü duyduğumuz olaylar bazen de görüntülerinden bütün ülkemizin mutlu olduğu olaylar söz konusu oluyor” diye konuştu.

3 maça dikkat çeken Soylu “Bir tanesi Başakşehir-Konya maçı diğeri Antalya’da gerçekleştirilen Eskişehir-Göztepe play-off maçı ve en sonda Samsun’da Beşiktaş-Konya kupa maçı bu 3 maçta da bizim şartlarımızın ve genel çizdiğimiz çizginin dışında olaylar söz konusu oldu. Allah’a şükürler olsun ki sonucunda bizi çok daha üzüntüye sevk edecek olaylar gerçekleşmedi. Biz bunu bir işaret ve sinyal olarak alıyoruz’’ dedi.

“HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yapılan toplantıyı çok önemsediğini belirterek “Gençlik ve Spor Bakanı olarak 2017-18 sezonun başlamasına 2 gün kala İçişleri Bakanımızın valilerimiz ile yaptığı bu toplantıya katılmak gerçekten çok önemli. Geçen hafta Pazar günü Samsun’da Süper Kupa Finali’nde Konyaspor ve Beşiktaş takımları arasındaki müsabaka sonucunda yaşadığımız olaylar ve daha öncesinde Eskişehir’deki Başakşehir-Konyaspor Türkiye Kupası finali yine Antalya’daki Eskişehir-Göztepe müsabakası hep bunlar oradaki yaşanan olaylar bize şunu ifade etti, bir sinyal olarak gösteriyor diyor ki; yeni sezonda adımlarımızı çok daha temkinli atmamız gerekiyor. Spor ortak bir dil. Gençliğin ve toplumun gündemini belirleyen meşgul eden önemli bir aktivite. Spordan keyif almak gerekiyor. Oraya izlemeye giden seyircilerin müsabakalardan keyifle, temaşa zevkiyle ayrılması gerekiyor ama biz bunun tam tersine müsabaka sonunda yaşadığımız o ortamı hatırlayarak dönüyoruz. Biz orda futbolcunun attığı güzel golü veya güzel asisti, basketbolda yaptığı smaçı, voleyboldaki manşetini veya diğer branşlardaki güzel hareketleri, onun spor kalitesini izlemek istiyoruz oraya gelenler de bunu görmek istiyor. Fakat biz müsabakadan ayrıldıktan sonra müsabakanın neticesini duyuyoruz. 2-1 Konyaspor kazındı, kupayı aldı ama bunun dışında her taraftar gördüğümüz ve karşılaştığımız konu o müsabaka esnasında meydana gelenler olaylar. Tabi spor ortak bir dil. Burada 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesi ile alakalı kanunun uygulamalarında bazı sıkıntılarımız olabilir. Bunları görüşmek değerlendirmek üzere Bakanlığımız geçen yıl Mayıs ayında Sapanca’da bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantı sonucunda bazı öneriler ortaya çıkmış. Bu işin spordaki bu sorunun sadece Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile çözemeyiz bu toplumsal bir sorun, toplumsal olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Karşımızda tüm dünyada karşılaşılan bir sorun olan fanatik de diyebiliriz yabancıların holigan olarak da değerlendirebiliriz fakat bu meseleyi psikolojik olarak sosyolojik olarak iyi etüt etmeliyiz” diye konuştu.