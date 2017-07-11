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Yoğun geçecek!

Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktör Memduh Fidan, hazırlık dönemini yoğun bir şekilde çalışarak geçireceklerini belirterek, sezona da iyi bir giriş yapmak istediklerini söyledi. 

Yoğun geçecek!

Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktör Memduh Fidan, hazırlık dönemini yoğun bir şekilde çalışarak geçireceklerini belirterek, sezona da iyi bir giriş yapmak istediklerini söyledi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Temmuz 2017 Salı 07:00
26 Okunma
Yoğun geçecek!

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor 1959 FK’da yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor.
Transfer çalışmalarını erken bitiren ve sezon hazırlıkları için geri sayıma geçen kırmızı siyahlı takımda işler yolunda gidiyor.
14 Temmuz’da toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip, 15 Temmuz’da sezonun ilk çalışması için sahaya inecek. Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Memduh Fidan, yeni sezona ilişkin plan ve programları yaptıklarını söyledi.
Yeni sezona ilişkin üç etaplı bir kamp programı planladıklarını aktaran Fidan 1-30 Temmuz tarihleri arasında Yozgat’ta yapacakları çalışmaların ardından Nevşehir’e geçeceklerini kaydetti. 2-12 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de teknik, taktik ve kondisyon çalışmaları yapacaklarına değinen Fidan, üçüncü etap kamp sürecini de Yozgat’ta geçireceklerini vurguladı.
Yozgatspor’un hedefinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Fidan, “Oluşturduğumuz kadro takım oyunu yapısına uygun. Yeni sezonda Yozgatspor, koşan, mücadele eden ve genç bir ekip olarak ligde şampiyonluk mücadelesi verecek. Hazırlıklarımızı tamamladık. 15 Temmuz’da sahaya inip, yeni sezon ilk çalışmasını yapacağız” dedi. Fidan, Yozgat’ta birlik ve beraberlik adına başlatılan kampanyanın takıma olumlu yansıyacağını belirterek, takım olarak bunun karşılığını vereceklerini kaydetti. Başarının yakalanması şehrin takımını sahiplenmesinin önemli olduğunun altını çizen Fidan, “Yeni sezon öncesinde yönetim, futbolcu, taraftar ve basın mensupları ile bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Hepimizin ortak hedefi başarı. Yozgat’ı başarıya götürecek etkende birlik ve beraberlik. Bunu sağladığımız takdirde işimiz daha kolay olacaktır” diye konuştu.
 

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