Yıllar sonra Yozgat’ta mindere çıktı

2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'ne güreş kariyerine başlayan ve 2005 yılında Ankara ASKİspor’da kulüp hayatına merhaba diyen Rıza Kayaalp, 13 yıl aradan sonra tekrar Yozgat’a gelerek mindere çıktı. İki gündür Grekoromen Türkiye Süper Lig müsabakalarının Yozgat’ta devam ettiğini kendisinin de bu müsabakalar için memleketine geldiğini söyledi. Türkiye’nin en iyi takımları burada şampiyon olabilmek için mücadele ettiğini hatırlatan Kayaalp, ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ASKİspor gibi bir çok iyi kulüp burada yarışıyor. Ben de kulübüm adına memleketime geldim ve burada güreş yaptım. Uzun zamandır Yozgat’ta mindere çıkmamıştım. Yozgatlıların, hemşerilerimin önünde kendi adımı taşıyan Spor Salon’unda güreşmek benin için çok güzel oldu. Yozgat gibi bir şehrimizin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması gerçekten çok önemli’’ dedi.

8’İNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM

Süper Lig müsabakalarının ikinci ayağının Haziran ayı içerisinde olacağını hatırlatan milli güreşçi, ‘’Ondan önce Avrupa şampiyonası var, bizim hazırlığımız ona devam edecek. 14 Mart tarihinde başlayacak olan Güreş Milli Takım kampına geçeceğiz ve Avrupa şampiyonası hazırlıklarına başlayacağız. Önceliğimiz ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil edip altın madalya kazanmak. Bu arada da kulübümüz için ve Türkiye için mücadele etmek. Her dalda başarılı olabilmek için çabalıyoruz. 8’inci Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum, dördüncü kez Dünya şampiyonu olmak istiyorum’’ diye konuştu.

HEDEF 2020 OLİMPİYATLARI

En büyük hedefinin 2020 Tokyo olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunun altını çizen milli güreşçi Rıza Kayaalp, ‘’Bu benim için çok önemli. Çünkü iki olimpiyatta ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Bu kadar başarıların yanına bir olimpiyat madalyası da kazanmak istiyorum. O yüzden benim için bir seferberlik olacaktır 2020 Tokyo olimpiyatları. Olimpiyatlara 2,5 yıl gibi kısa bir zaman kaldı. Bu zamanı inşallah sakatlık olmadan en iyi şekilde değerlendirip her zamanki çalışmalarımı yapıp her zamanki formumu koruyarak ilerlemek istiyorum. Şimdiye kadar kazandığım başarılar beni hiçbir zaman şımartmadı. Her zaman yeni şampiyonluklar hedefleyen ülkenin yeni şampiyonluklara ihtiyacının olduğunu düşünen bir sporcuyum. Bu yüzden hiçbir zaman performansımız kaybolmayacaktır. Tabi yaşımız da ilerliyor. Bunun etkisini 28 yaşında olmamıza rağmen görmedim ama 2020 olimpiyatları benim en güçlü olduğum zaman olacak 2024 olimpiyatlarına bu işi bırakmamam gerekiyor. Ben kendime inandıktan sonra tabi ki olimpiyat altın madalyasını kazandıracağıma inanıyorum. Benim başarım ülkemin başarısındır. 2020 hedefine çok çalışıp o madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum’’ şeklinde konuştu.