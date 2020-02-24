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Yıldızlar Voleybol Bölge Şampiyonası tamamlandı

YOZGAT Okullar arası Yıldız kız-erkek Voleybol bölge şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:07
Yıldızlar Voleybol Bölge Şampiyonası tamamlandı

Kızlarda 12, Erkeklerde 10 takımın katılımı ile düzenlenen bölge eleme müsabakaları üç grupta oynandı. Grup birincileri bir üst tura yükseldi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, okul sporları kapsamında Yıldızlar Voleybol Bölge Şampiyonası müsabakalarını izledi. Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalarda kendi grubunda şampiyon olan takımın madalya ve kupasını veren Vali Çakır, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 12 takımın katılımı oynanan yıldız kızlar A Grubunda Samsun Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu, B Grubunda Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu, C Grubunda Ankara Şüküfe Nihal Ortaokulu birinci oldu. 10 takımın katılımı ile oynanan erkekler A Grubunda Kayseri Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, B Grubunda Mersin Menduh Yılmaz Türkoğlu Ortaokulu, C Grubunda Ankara TED Koleji Vakfı Ortaokulu şampiyonluk turu attı. 

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Yıldızlar Voleybol Bölge Şampiyonası Tamamlandı
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