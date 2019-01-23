Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101801
ALTIN
221.849
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9587
EURO
6.0040

Yıldızlar umut verdi

ANKARA’da gerçekleştirilen kulüpler Hentbol Yıldızlar Ligi’ne katılan Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un yıldız takımı gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Yıldızlar umut verdi

ANKARA’da gerçekleştirilen kulüpler Hentbol Yıldızlar Ligi’ne katılan Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’un yıldız takımı gösterdiği performans ile göz doldurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
61 Okunma
Yıldızlar umut verdi

Yozgat Bozokspor Hentbol Akademisinde yetişen Yozgat Bozokspor yıldız takımı Ankara’da yapılan yıldızlar liginde gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Yozgat Bozokspor’un başarılı oyuncuları Jovan Talevski ve Muhammed Emre Bilgin gözetiminde Ankara’da gerçekleştirilen lig müsabakasına katılan Yozgat Bozokspor Yıldız Hentbol takımı, Amasya, Bolu, Şırnak ve Tokat takımlarının bulunduğu grupta mücadele etti. Rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyan yıldız takım ilerisi için de umut verdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor Sinop yolcusu
Yozgatspor Sinop yolcusu
Maraton Tribünü Kapatılıyor
Maraton Tribünü Kapatılıyor
Amatörde heyecan tekrar başlıyor
Amatörde heyecan tekrar başlıyor
FARK ETMEZ
FARK ETMEZ
Bozokspor Aydın karşında
Bozokspor Aydın karşında
Sorgun Fındıklı’yı ağırlıyor
Sorgun Fındıklı’yı ağırlıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim