Yıldızlar umut verdi

Yozgat Bozokspor Hentbol Akademisinde yetişen Yozgat Bozokspor yıldız takımı Ankara’da yapılan yıldızlar liginde gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. Yozgat Bozokspor’un başarılı oyuncuları Jovan Talevski ve Muhammed Emre Bilgin gözetiminde Ankara’da gerçekleştirilen lig müsabakasına katılan Yozgat Bozokspor Yıldız Hentbol takımı, Amasya, Bolu, Şırnak ve Tokat takımlarının bulunduğu grupta mücadele etti. Rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyan yıldız takım ilerisi için de umut verdi.