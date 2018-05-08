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YETENEK TESTi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci üzerinde yetenek taraması yapılacak.

YETENEK TESTi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci üzerinde yetenek taraması yapılacak.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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YETENEK TESTi

Celal Atik Spor Salon’unda oluşturulan sporcu tarama istasyonlarında dün projede görev alan antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri öğrenciler üzerinde deneme amaçlı yetenek taraması yaparken, bu gün ise yetenek taramaları başlayacak. Her gün bir okul Celal Atik Spor Salon’una davet edilerek yapılacak olan sporcu taraması sonrasında yetenekleri tespit edilen öğrencilerin verileri Spor Bakanlığında oluşturulacak olan veri havuzunda toplanacak. Öğrencilerin yetenekleri hangi branşa daha uygunsa o bulunduğu illerdeki branş antrenörlerine yönlendirilecekler. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Celal Atik Spor Salon’unda oluşturdukları yetenek tarama istasyonlarının denemesinin yapıldığını ve sağlıklı bir şekilde çalıştığını söyledi. Güneşer, Bu gün itibariyle il genelinde bulunan 5 bin 525 ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yetenek taramasına başlayacaklarını duyurdu.  Güneşer, ‘’Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarı elde edilebilmesi başta olmak üzere, sporla ilgili her türlü konuda görüş oluşturmak ve spor bilimlerinden en ileri düzeyde destek alabilmek amacıyla başlatılan bu proje 5 Haziran tarihine kadar ilimizde sürecektir. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında Yozgat il genelinde bulunan bütün üçüncü sınıf öğrencilerine 8 istasyondan oluşan yetenek taramasına bugün başlayacağız. Boy kilo, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, el kavrama kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve 20 metre sürat koşusu olarak 8 istasyonumuz bulunmakta. Burada yaptığımız yetenek taramasının ardından bu çocuklar yeteneklerine göre Spor Genel Müdürlüğümüzün havuzunda toplanacak ve illerde bulunan antrenörlere branşlarına göre çocuklar yönlendirilecek. 8 Antrenör ve 10 beden eğitimi öğretmeninden oluşan ekip İl genelindeki bütün üçüncü sınıf öğrencilerini tarayacak’’ dedi. 

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