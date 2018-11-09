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Yetenek taraması devam ediyor

TÜRKİYE Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında il genelinde İlköğretim Üçüncü Sınıfta eğitim gören çocuklara yönelik yapılan sporcu taramasına Sarıkaya ilçesi ile devam edildi.

Yetenek taraması devam ediyor

TÜRKİYE Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında il genelinde İlköğretim Üçüncü Sınıfta eğitim gören çocuklara yönelik yapılan sporcu taramasına Sarıkaya ilçesi ile devam edildi.

09 Kasım 2018 Cuma 07:50
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Yetenek taraması devam ediyor

Yozgat’ta İlköğretim Üçüncü Sınıfta öğrenim gören yaklaşık 5 bin öğrenci üzerinde yetenek taraması çalışmaları yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı arasında yapılan proje kapsamında yapılan taramalarda hangi çocukları hangi branşa yeteneklerinin oldukları tespit edilip, o branşa çocuklar yönlendiriliyor. 8 parkurdan oluşan yetenek taramasında Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Antrenörler çocuklar üzerinde çeşitli testler yapıyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Yetenek Taraması Devam Ediyor
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