Yetenek taraması devam ediyor

Yozgat’ta İlköğretim Üçüncü Sınıfta öğrenim gören yaklaşık 5 bin öğrenci üzerinde yetenek taraması çalışmaları yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı arasında yapılan proje kapsamında yapılan taramalarda hangi çocukları hangi branşa yeteneklerinin oldukları tespit edilip, o branşa çocuklar yönlendiriliyor. 8 parkurdan oluşan yetenek taramasında Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Antrenörler çocuklar üzerinde çeşitli testler yapıyorlar.