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YERLiKAYA YOZGAT’I GEZDi

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte geldiği Yozgat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK tesislerini gezdi tesisler hakkında bilgiler aldı.

YERLiKAYA YOZGAT’I GEZDi

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ile birlikte geldiği Yozgat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK tesislerini gezdi tesisler hakkında bilgiler aldı.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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YERLiKAYA YOZGAT’I GEZDi

İlk olarak hizmete yeni giren Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Yerlikaya, burada sporcular ile sohbet edip, gençlik merkezi etkinliklerinden olan keman ve bağlama kurslarını ziyaret etti. Yerlikaya daha sonra AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, TÜGVA, KADEM’i ziyaret ettikten sonra KYK yurtlarını ziyaret edip Sivas’a gitti. Yerlikaya Yozgat ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2002 yılında sportif anlamda başlayan tesisleşme hamlesinin her geçen yıl biraz daha geliştiğini söyledi. Türkiye’de spor tesislerinin adetlerini arttırdıklarını dile getiren Yerlikaya, ‘’Biz diyoruz ki gençlerimiz, sporcularımız, ailelerimiz çocuklarını spora teşvik etsin. Daha başarılı bir toplum olmasını, sporu seven, spora yönelen kötü alışkanlıklardan ve kötülüklerden uzak duran bir gençlik için istiyoruz ve bu tesisler ile teşvik ediyoruz. Salonlarımızı gençlerimiz dolduruyor. Salonlarımızın 365 gün 24 saat kullanılmasını istiyoruz ve kullandırıyoruz. İnşallah bunun biraz daha gelişerek daha başarılarla dolu seneler olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz 2023, 2051 ve 071 Türkiye’sinin gençliğini sporunu dizayn edebilmek. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu yıllara hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız’’ dedi. 

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