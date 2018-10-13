Yerköyspor'da Altyapı çalışmaları

Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, bir yandan A takım ile lig hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da alt yapıya büyük önem verdiklerini söyledi. Kendisinin bir altyapı antrenörü olduğunu ve geçmişte bir çok genç yeteneği yetiştirerek Türk Futboluna kazandırdığını hatırlatan Kayaaslan, ‘’Yerköyspor ile de altyapıya önem veriyoruz. Alt yapı çalışmalarımız Antrenörlerimiz nezaretinde tüm hızıyla sürüyor. Yerköyspor’un geleceği çocukları çalıştırmak ve onları yetiştirmek bizler için büyük bir zevk. Burada yetiştirdiğimiz çocuklarımız Yerköyspor’un, Yozgatspor’un hatta Türk Sporunun birer neferleri olacaklardır. Bu sene yaptığımız Yaz Futbol Okulu ve başlattığımız altyapı çalışmaları ile yeni oyuncuları da aramıza kattık. Bu sezon altyapı faaliyetlerinin birçoğuna katılmayı amaçlıyoruz’’ dedi.