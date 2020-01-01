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Yerköy tutulmuyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmeye başladı.

Yerköy tutulmuyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmeye başladı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:04
Yerköy tutulmuyor

Ligin ilk yarısını lider Çayıralan Esnafspor mağlubiyeti ile kapatan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, ligin ikinci yarısı ile birlikte mağlubiyet yüzü görmezken, çıktığı dört müsabakada bin beraberlik üçte galibiyet aldı. Bu hafta sonu oynadığı Çekerek Belediyespor müsabakasında da güçlü rakibini yenen Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, puan cetvelinde de ikinci sıraya yerleşti. Ligin ikinci yarısına Paşaköy galibiyeti ile başlayan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çamlık’u da yendikten sonra Play-Off mücadelesi veren Akdağmadenispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Güçlü rakibinden aldığı bir puan ile Play-Off için umutlanan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çekerek Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı ve biranda kendisini puan cetvelinde ikinci sırada buldu. Ligin bitimine iki hafta kalan Play-Off şansını yitirmek istemeyen Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Pazar günü deplasmanda Çiğdemlispor’u mağlup ederek Play-Off’lara kalmayı garantilemek istiyor. 

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Yerköy Tutulmuyor
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