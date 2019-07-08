Yerköy Belediyesi’nden destek

Kırmızı siyahlı ekibe ilk destek sözü Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’dan geldi. Yozgat’ın sevilen siyasetçilerinden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, maddi ve manevi olarak Yozgatspor’un yanında olduğunu belirtti. Ferhat Yılmaz, Yozgatspor’un 14 ilçenin takımı olduğunu belirterek, “Bizim üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız” dedi. Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, Yozgatspor’un Yozgat’ın ortak değeri olduğunu ifade ederek, Yerköy olarak Yozgatspor’u daha iyi noktalarda görmeyi arzu ettiklerini de söyledi.

