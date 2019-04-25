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Yeni lider Gençlerbirliği

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü hafta müsabakaları Salı günü oynanan üç karşılaşma ile geride kalırken, ligin bu haftaki lideri Divanlı Gençlerbirliği takımı oldu.

Yeni lider Gençlerbirliği

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde üçüncü hafta müsabakaları Salı günü oynanan üç karşılaşma ile geride kalırken, ligin bu haftaki lideri Divanlı Gençlerbirliği takımı oldu.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Yeni lider Gençlerbirliği

Liderlik koltuğunun her hafta yer değiştirdiği İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ilk haftasında liderlik koltuğuna Bişekspor oturmuştu, ikinci hafta Yozgat Sarayspor koltuğunu Bişekspor’dan devralan takım oldu. Bu hafta ise oynanan üç karşılaşmadan ikisinin berabere tamamlandığı İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde Bişekspor’u 4-2 yenen Divanlı Gençlerbirliği Sarayspor’dan koltuğu devraldı. Ligde üçüncü hafta geride kalırken üç farklı takım liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

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