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Yener Yozgatspor’da 

Yeni teknik direktörü Aydın Yavuz ile anlaştıktan sonra teknik ekibin raporu doğrultusunda yeniden eksik mevkilere transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’indeki temsilcimiz Yozgatspor sol kanak oyuncusu Yener Şerif Boz ile anlaştı. 

Yener Yozgatspor’da 

Yeni teknik direktörü Aydın Yavuz ile anlaştıktan sonra teknik ekibin raporu doğrultusunda yeniden eksik mevkilere transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’indeki temsilcimiz Yozgatspor sol kanak oyuncusu Yener Şerif Boz ile anlaştı. 

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:10
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Yener Yozgatspor’da 

Spor Toto üçüncü Lig ekiplerinden Tekirdağspor ile sezon başında anlaşan daha sonra Kütahyaspor’a giden Yener Şerif Boz, Yozgatspor yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonrasında hafta içinde sözleşme imzaladı. Kadirli Demirspor müsabakasında da forma şansı bulan oyuncunun uyum sorunu yaşamadığı gözlendi. 
 

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