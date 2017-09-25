Yener Yozgatspor’da 

Spor Toto üçüncü Lig ekiplerinden Tekirdağspor ile sezon başında anlaşan daha sonra Kütahyaspor’a giden Yener Şerif Boz, Yozgatspor yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonrasında hafta içinde sözleşme imzaladı. Kadirli Demirspor müsabakasında da forma şansı bulan oyuncunun uyum sorunu yaşamadığı gözlendi.

