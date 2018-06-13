Yemenoğlu penaltılar ile

Turnuva’nın ilk gününde Malatya ekibi ile berabere kalan Yozgat temsilcisi ikinci yününde ise Amasya takımını yenerek kendi grubunu birinci sırada bitirdi. Diğer grupta ilk iki sırayı alan takımlardan Kayseri Şekerspor ile yarı final müsabakasına çıkan Yemenoğlu Bozokspor, çok iyi mücadele ettiği müsabakayı penaltı atışları sonunda kaybederek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.