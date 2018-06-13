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Yemenoğlu penaltılar ile

SİVAS’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U17 Türkiye Şampiyonası birinci kademe Grup müsabakalarında Kayseri Şekerspor takımına yarı final de penaltı atışları sonrasında yenilen Yemenoğlu Bozokspor, Yozgat’a döndü.

Yemenoğlu penaltılar ile

SİVAS’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U17 Türkiye Şampiyonası birinci kademe Grup müsabakalarında Kayseri Şekerspor takımına yarı final de penaltı atışları sonrasında yenilen Yemenoğlu Bozokspor, Yozgat’a döndü.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Yemenoğlu penaltılar ile

Turnuva’nın ilk gününde Malatya ekibi ile berabere kalan Yozgat temsilcisi ikinci yününde ise Amasya takımını yenerek kendi grubunu birinci sırada bitirdi. Diğer grupta ilk iki sırayı alan takımlardan Kayseri Şekerspor ile yarı final müsabakasına çıkan Yemenoğlu Bozokspor, çok iyi mücadele ettiği müsabakayı penaltı atışları sonunda kaybederek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. 

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