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Yemenoğlu Grupları bekliyor

YOZGAT Amatör Küme U15 Futbol Lig’i şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, Kırşehir’in ev sahipliğinde 17-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası U15 Birinci Kademe müsabakaları hazırlıklarını sürdürüyor.

Yemenoğlu Grupları bekliyor

YOZGAT Amatör Küme U15 Futbol Lig’i şampiyonu Yemenoğlu Bozokspor, Kırşehir’in ev sahipliğinde 17-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası U15 Birinci Kademe müsabakaları hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Yemenoğlu Grupları bekliyor

Kırşehir’in ev sahipliğinde Konya, Aksaray, Kayseri, Niğde ve Mersin takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek olan Yemenoğlu Bozokspor’da hedef grup birinciliği. Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Reşit Savaş Doğan, önümüzdeki hafta Kırşehir’de gerçekleştirilecek olan Grup müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. U15 Futbol Lig’inde son dört yıldır Yozgat şampiyonluğunu kimseye kaptırmadıklarını hatırlatan Doğan, ‘’Yemenoğlu Bozokspor olarak Yozgat’ın en iyi alt yapısına sahip bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Tüm yaş gruplarında düzenlenen müsabakalara katılmaya gayret gösteriyoruz. Bu sene bir çok kategoride olduğu gibi U15’te de şampiyonluk turu atan taraf olduk. Kırşehir’de düzenlenecek olan grup müsabakalarına çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir ekibimiz var ve gruplardan bir üst tura çıkacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımızın bir çoğu Süper Lig takımlarının radarında bu nedenle ben oyuncularıma çok güveniyorum’’ dedi. 
 

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