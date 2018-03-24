Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi

Yeşil siyahlı ekip, Nevşehir'de oynanan Türkiye Şampiyonası ilk tur eleme müsabakalarında Sincan Belediyespor takımını 1-0 yenerek, bir üst tura yükseldi. Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, bugün Kayseri temsilcisi OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı ile karşılaşacak. Ekibimiz bu maçıda galibiyetle kapatması durumunda Türkiye Şampiyonasında bir üst turda mücadele etme şansını yakalayacak. Yemenoğlu Bozokspor, rakibiyle bugün saat 13.00'de Nevşehir 2 Nolu sahada karşılaşacak. Ekibimizin bu maçtan da istediği sonuçla ayrılması bekleniyor.