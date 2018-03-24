Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi

YOZGAT Ligi'nde şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı Nevşehir'de destan yazıyor.

Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi

YOZGAT Ligi'nde şampiyonluk turu atan Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı Nevşehir'de destan yazıyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
0 Okunma
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi

Yeşil siyahlı ekip, Nevşehir'de oynanan Türkiye Şampiyonası ilk tur eleme müsabakalarında Sincan Belediyespor takımını 1-0 yenerek, bir üst tura yükseldi. Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, bugün Kayseri temsilcisi OSB Teknik Koleji Atletikspor takımı ile karşılaşacak. Ekibimiz bu maçıda galibiyetle kapatması durumunda Türkiye Şampiyonasında bir üst turda mücadele etme şansını yakalayacak. Yemenoğlu Bozokspor, rakibiyle bugün saat 13.00'de Nevşehir 2 Nolu sahada karşılaşacak. Ekibimizin bu maçtan da istediği sonuçla ayrılması bekleniyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok Malatya’da
Bozok Malatya’da
Voleybolculardan teşekkür
Voleybolculardan teşekkür
Hentbolcu kızlardan ziyaret
Hentbolcu kızlardan ziyaret
Amatörde perde kapanıyor
Amatörde perde kapanıyor
Bozok Karşıyaka karşısında
Bozok Karşıyaka karşısında
Mert oynayacak
Mert oynayacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim