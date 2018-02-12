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Yemenoğlu atağa geçti

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda zirve yarışı heyecan arttı.

Yemenoğlu atağa geçti

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda zirve yarışı heyecan arttı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Yemenoğlu atağa geçti

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren dört takım birbirleri ile karşılaştı. Sahadan üç puan ile ayrılan takımlar şampiyonluk yolunda avanta sağladı.
Haftaya lider giren Sorgun Belediyespor, Bozok Üniversitesi sahasında İl Özel İdarespor ile karış karşıya geldi.
Sarı siyahlı ekip, rakibini 3-0 yenerek, rakibinin şampiyonluk umutlarını azalttı, koltuğunu korudu.
Liderin yakın takipçisi Şefaatlispor,  Yozgat Bozok Stadı Dış Sahasında Yemenoğlu Bozokspor ile karşılaştı. Lider Sorgun belediyespor ile deplasmanda berabere kalıp, diğer maçlarını da kazanan Şefaatli Belediyespor, Yemenoğlu Bozokspor karşısında lig mücadelesinde olduğu gibi yine umduğunu bulamadı.
Gol düellosundan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf Yemenoğlu Bozokspor oldu.
Yemenoğlu Bozokspor, aldığı bu galibiyetle puan cetvelinde ikinci sıraya, liderin bir puan gerisinde yer aldı.
Ligin phuansız iki takımı olan  Sarıkaya Belediyespor ile Yozgat Çamlıkspor Sarıkaya'da karşılaştı. Sarıkaya Belediyespor, rakibini 2-1 yenerek ilk galibiyetini ve puanını aldı. 

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