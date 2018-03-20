Yavuz'a ceza

Geçtiğimiz hafta Ceyhanspor ile oynanan müsabakada hakem tarafından tribüne gönderilen Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, hafta sonu oynanan Aksaray Belediyespor müsabakasında takımını soyunma odası koridorundan yönetti. Yardımcıları Rüştü Çallı ve Ferit Özinan’a sürekli uyarılarda bulunan Yavuz, devre arasında da bazı oyuncuları yanına çağırarak taktik verdi. Cezası henüz onaylanmayan tecrübeli teknik adamın tedbirli olarak Aksaray Belediyespor müsabakasında takımının yanında olmadığı öğrenildi.