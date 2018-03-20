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Yavuz'a ceza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’da teknik direktör Aydın Yavuz Ceyhanspor ile oynanan müsabakada aldığı ceza nedeniyle Aksarayspor müsabakasında saha kenarında olamadı.

Yavuz'a ceza

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’da teknik direktör Aydın Yavuz Ceyhanspor ile oynanan müsabakada aldığı ceza nedeniyle Aksarayspor müsabakasında saha kenarında olamadı.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Yavuz'a ceza

Geçtiğimiz hafta Ceyhanspor ile oynanan müsabakada hakem tarafından tribüne gönderilen Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, hafta sonu oynanan Aksaray Belediyespor müsabakasında takımını soyunma odası koridorundan yönetti. Yardımcıları Rüştü Çallı ve Ferit Özinan’a sürekli uyarılarda bulunan Yavuz, devre arasında da bazı oyuncuları yanına çağırarak taktik verdi. Cezası henüz onaylanmayan tecrübeli teknik adamın tedbirli olarak Aksaray Belediyespor müsabakasında takımının yanında olmadığı öğrenildi.

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