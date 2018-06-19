Yaşlılar gençler ligine hazır

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde barınan yaşlılardan oluşan Yozgat Bocce takımı Antrenör Hüseyin Pınarcı gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Alpaslan Türkeş Huzurevi bahçesinde kurulan Bocce sahasında çalışan yaşlılar, Yetişkin Gençler Bocce Liginde üçüncü müsabakasında Samsun Bafra Huzurevi ile karşılaşacak. 4 yaşlıdan oluşan Yozgat takımının Antrenörü Hüseyin Pınarcı, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Yetişkin Gençler Bocce Ligi’ne bu sene Yozgat olarak ilk defa katıldıklarını söyledi. Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde barınan yaşlılardan bu sporu yapmak isteyen 4 tanesini seçtiklerini dile getiren Pınarcı, ‘’Yaşlılarımız ile birlikte Huzurevi bahçesinde hazırlanan Bocce sahasında antrenmanlarımızı yapıyoruz. 25 Nisan tarihinde başlayan Yetişkin Gençler Bocce Liginde üçüncü müsabakamıza yarın çıkacağız. İlk iki müsabakamızı şansız bir şekilde kaybetmiştik. Yarın Samsun Bafra Huzurevi’ni yenerek bir çıkış yakalamayı amaçlıyoruz. Bu müsabakalara iyi hazırlanıyoruz ve umarım yarın galip gelen taraf biz oluruz. İlk defa katıldığımız bu organizasyonda tecrübesizliğimizden dolayı ilk iki müsabakamızı kaybettik ama Samsun Bafra Huzurevi karşısında alacağımız galibiyet ile bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi.

YETİŞKİN GENÇLER BOCCE LİGİ NEDİR?

Sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bocce yaşlılar için en uygun sporlardan olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gençlik Spor Kulübü tarafından dünyada bir ilk olan Yetişkinler Bocce Ligi'nde Huzurevleri birbirleri ile yarışıyor.