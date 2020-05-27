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Yarışlara hazırlanıyorlar

Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Motosiklet tutkunları, korona virüsü tedbirlerinin kaldırılması sonrasında yapılması düşünülen yarışlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:03
Yarışlara hazırlanıyorlar

YOZGATLI Motosiklet tutkunları Korona Virüsü nedeniyle iptal edilen Motocross yarışları için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce yapılması planlanan ancak Korona Virüs tedbirleri kapsamında iptal yarışmalara Yozgatlı motosiklet tutkunları kirazlı göledi civarında hazırlanıyorlar. 23 Eylül tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Sea To Sky yarışlarına katılmak isteyen Yozgatlı motosiklet tutkunları yaklaşık 15 kişiden oluşan bir grup kurdular. Haftanın belirli günleri bir araya gelen Yozgat Cros ekibi Sea To Sky yarışlarının hazırlıklarını sürdürüyorlar. Grup sözcüsü Ali Çömez, bu yıl düzenlenecek olan Motocross yarışlarının iptal edildiğini bu nedenle Antalya’da düzenlenecek olan Sea To Sky yarışlarına hazırlandıklarını söyledi. Yozgat’ta yaklaşık 15 motosiklet tutkunu bir araya gelerek bir grup oluşturduklarını dile getiren Çömez, ‘’Oluşturduğumuz bu grubumuz ile haftanın belirli günleri antrenmanlar yapıyoruz. Bu sene Motocross yarışlarına katılmayı planlıyorduk, ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de önemli ölçüde hissedilen Korona Virüsü nedeniyle bütün yarışmalar iptal edildi. Bir aksilik olmaz ise Antalya’nın ev sahipliğinde Sea To Sky yarışmaları düzenlenecek. Bizde Yozgat Cross grubu olarak bu yarışmalara hazırlanıyoruz’’ dedi. 

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Yarışlara Hazırlanıyorlar
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