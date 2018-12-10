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YARIDA KALDI

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam ederken, B Grubunda iki maç çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

YARIDA KALDI

YOZGAT Kamil Kılıçarslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam ederken, B Grubunda iki maç çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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YARIDA KALDI

A Grubunda lider Sorgun Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Boğazlıyan Şekerspor’u 10-0 yenerek liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ise deplasmanda karşılaştığı Yerköy Bağlarbaşı Köselispor'u 4-5 yenerek takibini sürdürdü. Akdağmadenispor konuk ettiği Çekerek Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, Yozgat Çamlıkspor ise konuk ettiği Şefaatlispor’u farkıl mağlup etti 6-0.
B GRUBU OLAYLI GEÇTİ
 Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda ilk yarının son müsabakaları oynanırken, haftaya çıkan saha olayları damga vurdu. B grubunda iki maç yarıda kalırken, bu müsabakaların sonuçları Amatör Spor Disiplin Kurulu tarafından verilecek karar sonrasında belirleneceği öğrenildi. B Grubunda lider Tuzkayaspor, deplasmanda karşılaştığı Çiğdemlispor’u 2-1 yenerken, müsabakanın 82’inci dakikasında çıkan saha olayları nedeniyle maç tamamlanamadı. Tuzkayaspor’un en yakın takipçisi İl Özel İdarespor deplasmanda Yerköyspor’u 3-1 yenerken, Sarıkaya Belediyespor ise Paşaköy Gençlikspor’u 9-0 mağlup etti. Grubun bir diğer müsabakasında ise Bağlıyan Sağlıkspor ile Çayıralan Esnafspor karşı karşıya geldi. Boğazlıyan Sağlıkspor’u 1-0 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 65’inci dakikasında müsabaka hakemine yapılan saldırı sonrasında, hakem soyunma odasına giderek maçı tatil ettiğini duyurdu.

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