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Yarı finaller başladı

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol Genç Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları dün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan maçlar ile start aldı.

Yarı finaller başladı

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol Genç Erkekler ve Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları dün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan maçlar ile start aldı.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Yarı finaller başladı

10 şubat tarihine kadar devam edecek olan yarı final müsabakalarında kendi gruplarını lider tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanacak. Dün başlayan müsabakalar için Genç Erkekler A Grubunda Muş Fen Lisesi, Özel Malatya Çınar Anadolu Lisesi, Özel Bursa Özlüce Doğa Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi. B Grubunda ise TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Özel Antalya Final Temel Lisesi, Sakarya Özel Doğa Anadolu Lisesi, Niğde Özel Taç Temel Lisesi Türkiye finalleri için mücadele edecek. Kızlarda ise A Grubunda Kayseri Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Ankara Özel Ertan Aslan Tekyıldız Anadolu Lisesi, Gaziantep Özel Deva Anadolu Lisesi, B Grubunda da Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi, Diyarbakır Ali Emiri Anadolu Lisesi, İstanbul Özel Maltepe Derece Anadolu Lisesi grup birinciliği için kıyasıya mücadele edecek. 

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