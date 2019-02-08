Yarı finaller başladı

10 şubat tarihine kadar devam edecek olan yarı final müsabakalarında kendi gruplarını lider tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanacak. Dün başlayan müsabakalar için Genç Erkekler A Grubunda Muş Fen Lisesi, Özel Malatya Çınar Anadolu Lisesi, Özel Bursa Özlüce Doğa Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi. B Grubunda ise TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Özel Antalya Final Temel Lisesi, Sakarya Özel Doğa Anadolu Lisesi, Niğde Özel Taç Temel Lisesi Türkiye finalleri için mücadele edecek. Kızlarda ise A Grubunda Kayseri Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Ankara Özel Ertan Aslan Tekyıldız Anadolu Lisesi, Gaziantep Özel Deva Anadolu Lisesi, B Grubunda da Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi, Diyarbakır Ali Emiri Anadolu Lisesi, İstanbul Özel Maltepe Derece Anadolu Lisesi grup birinciliği için kıyasıya mücadele edecek.